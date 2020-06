Fdi: Parco Loriedo muore, dove sono Raggi e Della Casa?

Roma – “Il Parco di Piazzale Loriedo, chiuso al pubblico da tre anni, simboleggia il fallimento dell’inscindibile coppia Raggi-Della Casa nel IV Municipio”. Cosi’ Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e vicepresidente della commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, e Francesco Castellani, portavoce del Circolo Settecamini di Fratelli d’Italia.

“La (ex) presidente Roberta Della Casa e la sindaca Raggi- si legge- ignorano da tempo i ripetuti appelli fatti dai cittadini e dai comitati di quartiere di Colli Aniene perche’ il Parco finalmente venga riqualificato e riaperto al pubblico. L’area verde, un autentico gioiello, e’ chiusa dal 2017, quando viene posto sotto sequestro, per abusi edilizi, il chiostro-bar. Ma, da un accesso agli atti, chiesto nell’ottobre 2018 alla Polizia Municipale dal comitato di quartiere ‘Colli Aniene Bene Comune’, risulta che il sequestro riguarda esclusivamente il chiostro-bar, non anche l’area verde”.

“Da allora tutti gli appelli per la riapertura del Parco, purtroppo, sono pero’ caduti nel vuoto- aggiungono i due esponenti di Fdi- E cos’altro se non una beffa sono stati gli estemporanei lavori di sfalcio dell’erba fatti in occasione del sopralluogo della allora Presidente Della Casa e della Sindaca Raggi nello scorso mese di Giugno, due giorni dopo l’allarme lanciato dalla ASL Roma 2 riguardo la possibile diffusione del virus legionella a causa del ristagno di acque putride nella vasca della fontana del Parco? Anche in quell’occasione foto, dirette social, sorrisi, proclami, promesse, ma nulla di concreto”.

“Nel vuoto e’ caduta anche una nostra interrogazione al Campidoglio- concludono Mussolini e Castellani- al IV Municipio e agli uffici tecnici interessati per chiedere chiarimenti riguardo le sorti del Parco. Per tutta risposta, infatti, abbiamo assistito al consueto, vergognoso rimpallo di responsabilita’ e competenze che ovviamente, non ha portato risultati. Nella notte tra il 7 e l’8 Giugno scorso, infine, ignoti delinquenti hanno recato l’ennesima offesa al parco, devastando il chiostro bar.”

“Non possiamo tollerare oltre questa situazione. La Riserva Naturale di Colli Aniene rappresenta una risorsa straordinaria per la Citta’ e per il IV Municipio, dal punto di vista sociale, ambientale e culturale. Per questo siamo tornati ad interrogare l’amministrazione capitolina, proprietaria, tramite il Dipartimento Tutela e Ambiente, del Parco, perche’ finalmente si faccia chiarezza e si attribuiscano le diverse competenze, e perche’ chi deve si attivi per bonificare, riqualificare e restituire a Roma, a Colli Aniene, al IV Municipio, ai cittadini, il Parco di Piazzale Loriedo”.