Fdi: Pd e grillini gettano maschera su piano prefettizio

Roma – “L’assemblea capitolina sull’emergenza abitativa e sul piano prefettizio degli sgomberi ha visto gettare la maschera a Pd e grillini. Infatti la maggioranza grillina ha approvato un indecente ordine del giorno del Pd a prima firma Pelonzi che chiede in sostanza di sospendere il piano prefettizio sugli sgomberi con una serie di pretesti che di fatto lo paralizzerebbero.”

“Alla faccia della legalita’ i grillini, che peraltro non hanno fatto nulla di concreto dal punto di vista delle politiche per la casa in questi anni, si allineano al Pd che a sua volta strizza l’occhio ai movimenti degli occupanti di professione dell’estrema sinistra. Ricordiamo che il piano prefettizio gia di per se’ ha dei tempi lunghi, prevede l’obbligo di tutela per le fragilita’ ed e’ comunque un adempimento di legge legato a sentenze e non una discrezionalita’ politica.”

“Ad oggi lo Stato e i cittadini romani pagano milioni di euro per risarcire i privati danneggiati e dare un segnale come quello di oggi significa incoraggiare il proliferare di questo fenomeno. Fdi ha votato contro, unico partito, a questa scellerata mozione, e ha presentato un documento respinto dalle due sinistre Pd e grillini, di sostegno al piano prefettizio ma anche di politiche per la realizzazione di case popolari anche attraverso rigenerazione urbana e sostituzione edilizia, e per una serie di interventi a favore delle fasce sociali deboli escluse di fatto dal mercato immobiliare”. Cosi’ in un comunicato gli esponenti di Fdi Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica ‘Con Giorgia’.