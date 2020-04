Fdi: Raggi deve controllare capolinea bus Tiburtina

Roma – “E’ un bene che la sindaca di Roma stia facendo controlli in citta’ e sul territorio per verificare chi puo’ davvero spostarsi per necessita’ e chi fa il furbetto. Vorremmo pero’ che altrettanta solerzia vi fosse anche nel verificare tutte quelle situazioni dove insistono accampamenti e rifugi di fortuna, con persone che circolano in liberta’ e che rappresentano di fatto un moltiplicatore del contagio. Segnaliamo infatti che al capolinea della linea bus 548 alla stazione Tiburtina immigrati e senza tetto occupano marciapiedi e piazzale. Sollecitiamo quindi l’Amministrazione capitolina ad intervenire anche su queste situazioni”. Cosi’ in un comunicato gli esponenti di Fdi Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio e Fabrizio Ghera, capogruppo alla Regione Lazio.