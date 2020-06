Fdi: Raimo insulta Isabella Rauti per far parlare di sé

Roma – “Dopo aver denunciato il disagio dei tossicodipendenti rimasti senza spacciatori durante il lockdown, l’assessore alla Cultura della Giunta targata Pd in Municipio III, Christian Raimo, prova ancora una volta a far parlare di se’, stavolta insultando la senatrice di Fratelli d’Italia Isabella Rauti la quale, rilasciando un’intervista ad un quotidiano sulle violenze nei confronti delle donne durante la quarantena, ha raccontato di essere stata malmenata da un uomo in giovane eta’. Se a raccontare un episodio del genere fosse stata una personalita’ di sinistra di certo Raimo non avrebbe usato quelle parole, per personaggi come lui si sa la morale e’ sempre intermittente. Invitiamo Raimo a cancellare quanto prima il post e soprattutto a chiedere scusa alla senatrice Rauti. La violenza sulle donne e un fenomeno che non ammette sconti”. È quanto dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo e il dirigente nazionale del partito, Francesco Filini.