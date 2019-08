Fdi: Regione deve fare chiarezza su ampliamento discarica Viterbo

Roma – “In seguito alla segnalazione del capogruppo Fdi al Comune di Viterbo, Paolo Bianchini, ho presentato un’interrogazione in merito all’accelerazione data alla procedura di ampliamento della discarica ‘Le Fornaci’ a Viterbo, disposta dalla Regione. Come altri provvedimenti, anche questo e’ frutto del diktat di Zingaretti che scarica sulle altre province del Lazio l’emergenza rifiuti di Roma, di cui il governatore Pd e’ responsabile in solido con la Raggi. Alla luce del parere negativo espresso dal Comune di Viterbo, e fatto proprio da Arpa Lazio, motivato dalla incompletezza del rapporto sui rischi di contaminazione dell’aria, del suolo e delle falde acquifere e sui parametri di determinati inquinanti pericolosi, chiedo al Presidente e all’Assessore competente di accertare, sia la regolarita’ della procedura di verifica dell’ampliamento, che il completamento dello studio sulle cause di superamento dei valori di fondo del sito, e se esse siano determinate da attivita’ umana, considerando che questi parametri sono indicatori di possibili gravi danni all’ambiente e alla salute pubblica. Vorrei sapere inoltre se, in via prudenziale, la Regione intende sospendere il conferimento di rifiuti provenienti da Roma, in attesa che siano accertati i requisiti legali per la prosecuzione dell’attivita’ e l’ampliamento dell’invaso”. Cosi’ in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio e Paolo Bianchini, capogruppo Fdi al Comune di Viterbo.