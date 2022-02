Fdi, Righini-Costa: sostegno a Baccini e plauso a Carabinieri

Roma – “Tutta la nostra stima all’amico Mario Baccini per il coraggio dimostrato nel difendere la legalità. A lui giunga il nostro sostegno morale per le gravi minacce che gli sono state rivolte da delinquenti organizzati e pericolosi. Un doveroso riconoscimento va all’Arma dei Carabinieri che ha neutralizzato il piano e assicurato alla giustizia i criminali”. Così in un comunicato Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fdi e Stefano Costa, capogruppo di Fdi al Consiglio Comunale di Fiumicino. (Agenzia Dire)