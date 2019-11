FdI: ripiantato Albero della legalità a Nuova Ostia Roma

Roma – Ripristinato a piazza Gasparri l’albero della Legalita’, dopo l’asportazione della targa dedicata alle Vittime di Mafia e le torture inflitte all’albero intossicato con calce e vernice, poi segato e spezzato. Lo comunica Fratelli d’Italia in una nota spiegando che il gruppo di FdI e’ tornato di nuovo nel Parco Willy Ferrero, insieme alle istituzioni, alla presenza del vicepresidente della Camera e deputato Fabio Rampelli, “a ricordare che Ostia e’ fatta da cittadini onesti che sono la maggioranza e non si fanno intimidire da azioni vandaliche per disincentivare la riqualificazione di questo quartiere”.

Cinzia Pellegrino, coordinatore del dipartimento Tutela Vittime, Chiara Colosimo, vicepresidente in commissione Antimafia della Regione Lazio, Pietro Malara, coordinatore nel X municipio e Mariacristina Masi, consigliera del X municipio dichiarano: “Abbiamo nuovamente piantumato la parte del melograno sopravvissuta allo sradicamento delle scorse settimane e piantato un nuovo albero che sara’ simbolo di salute e rinascita per questo quadrante del litorale romano”.

“Ringraziamo per la presenza la presidente Giuliana Di Pillo e l’assessore Alessandro Ieva, che insieme a diversi consiglieri del M5s locali hanno presenziato a quest’importante cerimonia nel cuore di Nuova Ostia. Il X municipio oggi dice nuovamente no al malaffare, e ripudia qualsiasi attivita’ criminale presente su questo territorio e nel suo entroterra”.