Fdi, Rocca: operatori Ama meritano attenzione tutto l’anno

Roma – “Gli operatori dell’Ama meritano attenzione e rispetto tutto l’anno e non solamente nei momenti d’emergenza che servono solo al Sindaco per far vedere che qualcosa sta cambiando.”

“In Ama c’è un problema strutturale ed è necessario riorganizzare tutta l’azienda con mezzi e con personale adeguato e formato. Ovviamente si fa sempre richiamo al senso di responsabilità degli operatori che dovrebbero svolgere questo lavoro con serietà e abnegazione.”

“Gli errori di pochi, mi riferisco agli assenteisti e a chi ha commesso violazioni, non possono ricadere sulle spalle di tanti altri lavoratori onesti che con grandi difficoltà da anni cercano di mantenere pulita questa città nonostante non abbiano i mezzi, operino in una struttura non in grado di poter dare risposte alla città e che non offre loro la possibilità di poter svolgere il loro lavoro in maniera decorosa e dignitosa.”

“Alla fine sono sempre loro i terminali delle lamentele dei cittadini quando spesso se i cassonetti sono pieni la colpa non è la loro ma della mancanza di impianti. Roma non ha bisogno di operazioni spot sul tema rifiuti ma di interventi strutturali seri ed adeguati”. E’ quanto dichiara il consigliere di Roma Capitale di Fratelli d’Italia, Federico Rocca.