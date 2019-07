FdI: sì a mozione per combattere malattie servizio Polizia Locale

Roma – “Sul contrasto alle malattie contratte per causa di servizio che colpiscono i dipendenti pubblici nel Lazio, approvata ieri in Consiglio Regionale la mozione di Fratelli d’Italia che impegna la giunta Zingaretti ad utilizzare i fondi stanziati appositamente, grazie all’emendamento di Fdi al bilancio. Dopo mesi di assoluta inerzia della maggioranza Dem, abbiamo riproposto il tema, ponendo l’accento sulle malattie degli agenti della Polizia Locale nei grandi centri urbani, molto esposti alle emissioni inquinanti del traffico automobilistico, tra i quali si riscontrano numerosi casi di patologie cardio- respiratorie. La mozione propone di impiegare le risorse esistenti per un piano di fornitura dotazione protettiva (es. mascherine anti smog), per screening epidemiologici in ogni Comune ed elaborazione e diffusione periodica dei dati sull’incidenza e sulla tipologia delle malattie rilevate, ad oggi molto difficili da acquisire, l’adozione di protocolli d’intesa con istituti di ricerca e cura regionali specializzati, sia per l’assistenza ai lavoratori ammalati che per l’elaborazione di percorsi di prevenzione, l’organizzazione di corsi per la sicurezza sul lavoro diretti a dirigenti e dipendenti”. Cosi’ in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio, Chiara Colosimo consigliere regionale.