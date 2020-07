Fdi: variazione bilancio M5S toglie fondi per alunni disabili

Roma – “La variazione di bilancio approvata oggi in aula Giulio Cesare, ed alla quale come Fratelli d’Italia abbiamo votato contro, oltre a non prevedere fondi per i lavoratori romani e per le imprese e professionisti che sono stati letteralmente abbandonati dalla Raggi e dal M5s, elargisce risorse per esigenze della maggioranza e definanzia strade ed opere importanti a causa dell’incapacita’ nel non saper programmare le progettazioni.”

“Ma la cosa piu’ grave e’ che e’ stato approvato un emendamento del M5s che toglie 350.000 euro dall’assistenza per gli alunni disabili nelle scuole penalizzando ulteriormente questi soggetti fragili e le loro famiglie, gia’ gravemente penalizzati in questi mesi di sostanziale mancata assistenza nelle attivita’ scolastiche. Abbiamo denunciato la manovra d’aula che, invece di cercare di alleviare le sofferenze dei romani, e’ sembrato che avesse l’obiettivo di fare gli interessi elettorali di alcuni esponenti grillini”. Cosi’ in un comunicato gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, membro della commissione bilancio, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio ed i consiglieri comunali Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini.