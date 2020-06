Fdi: Villaggio Olimpico, prepotenza Municipio II su pedonalizzazione

Roma – “Durante il Consiglio straordinario di oggi, la maggioranza ha bocciato l’ordine del giorno presentato dal Centrodestra che chiedeva la sospensione del progetto di semi-pedonalizzazione di viale della XVII Olimpiade voluto dalla Giunta Del Bello, un progetto calato dall’alto e senza alcun tipo di processo partecipativo con la cittadinanza e per il quale l’Amministrazione Pd del Municipio II ha richiesto ed ottenuto 2 milioni di euro dal Comune di Roma.”

“Durante il Consiglio, come FdI, abbiamo ribadito il nostro ‘no’ a progetti calati dall’alto, annunciando il ricorso allo strumento del referendum popolare previsto dal regolamento del Consiglio municipale, per continuare la nostra battaglia al fianco dei cittadini che riteniamo abbiamo il diritto di partecipare attivamente ad un piano che incidera’ duramente sul territorio e sulla sua vivibilita’. Dalla Giunta Del Bello, oggi, l’ennesimo atto di prepotenza”. Cosi’ in un comunicato Stefano Erbaggi, Direttivo romano FdI, Simone Pelosi, Coordinatore FdI Municipio II, e Holljwer Paolo, Capogruppo di Fratelli d’Italia Municipio II.