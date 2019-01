Fdi: Winckelmann senza riscaldamenti, intervengano Comune e Municipio

Roma – “Il plesso della scuola materna ed elementare Winckelmann di via Lanciani per l’ennesima volta, alla ripresa delle attivita’ dopo le festivita’ natalizie, si trova a dover fare i conti con il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento. Stamattina i bambini sono costretti a restare nelle aule totalmente al freddo, questo a causa della mancanza di vigilanza e programmazione da parte dell’Assessorato alla scuola del Municipio II e del dipartimento Simu del Comune di Roma”.

“Malgrado le ripetute sollecitazioni, i tecnici del Comune di Roma non si sono ancora presentati presso la Scuola, come riferito dal Coordinatore scolastico, le famiglie sono allarmante per le possibili conseguenze, in termini di salute, per i bambini”. Lo dichiarano in una nota il Capogruppo di Fratelli d’Italia del Municipio II, Holljwer Paolo, e i Dirigenti romani di Fdi, Stefano Erbaggi e Alessandra Consorti.

“La mancanza di programmazione e di risorse economiche da parte del Comune di Romae la mancanza di vigilanza da parte dell’Assessore municipale Emanuele Gisci e’ palese. Vorremmo sapere come sia possibile che, puntualmente, ogni anno si ricada sugli stessi errori. L’assessore, in assenza di un pronto intervento da parte del Dipartimento competente, dovrebbe prendersi la responsabilita’ di chiudere il plesso scolastico fino alla risoluzione del problema e, quindi, al ripristino dei riscaldamenti”, concludono Paolo, Erbaggi e Consorti.