Fdi: Zingaretti ha proposto piano turisimo già superato

Roma – “Oggi la maggioranza ha portato in aula il piano del turismo per il triennio 2019-2021, elaborato nel 2018, che non tiene minimamente conto della ‘catastrofe’ che l’emergenza coronavirus ha creato, bloccando di fatto l’intero comparto di tale settore, non solo nel Lazio ma anche in Italia, in Europa, nel mondo. La maggior parte delle compagnie aeree ha bloccato i voli da e per l’Italia; a rischio 14mila persone del settore ricettivo, circa 25mila della ristorazione, quasi 25mila del trasporto turistico, 12mila tra accompagnatori, guide, agenzie viaggi, tour operator, 13mila addetti nel commercio turistico: questi sono alcuni numeri chiari ed eloquenti, che dimostrano quanti sono stati travolti da una crisi che, a detta delle categorie, e’ di gran lunga piu’ grave rispetto a quelle vissute ai tempi della guerra del Golfo e dell’11 settembre.”

“Ma per qualcuno sembra non essere accaduto nulla; oggi ci si presenta in aula con un piano triennale che non tiene in considerazione le esigenze attuali di un comparto che sta pagando un prezzo altissimo. Ci immaginavamo che qualcuno venisse in consiglio non per parlare del piano, ma delle risorse stanziate in questo momento di grandissima difficolta’ per le numerose attivita’ che operano nel turismo. Come Fratelli d’Italia, continuiamo a mantenere la nostra ferma posizione di collaborazione per affrontare insieme questa situazione di pesante crisi. Lo ha detto piu’ volte il nostro leader Giorgia Meloni, lo ribadiamo noi all’interno del consiglio regionale. Noi saremo responsabili ma non complici di questa amministrazione che prosegue a non dare risposte al tessuto produttivo del Lazio”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Fratelli d’Italia della Regione Lazio.