Federlazio a Zingaretti: le aziende vanno riaperte subito

Roma – In questi giorni Federlazio sta partecipando, insieme alle altri parti sociali, alle riunioni in videoconferenza con il Presidente Zingaretti per contrastare le problematiche legate alle conseguenze del Coronavirus, al fine di mettere in campo le migliori soluzioni possibili per affrontare l’imminente “Fase 2” e la successiva “Fase 3”.

A questo proposito, il Presidente Federlazio Silvio Rossignoli, ha scritto una lettera a Nicola Zingaretti (nella sua duplice veste di Presidente della Regione e di Segretario di uno dei partiti che compongono il Governo), per sottolineare l’urgenza di riaprire prima possibile le attivita’ economiche, con l’adozione di tutte le misure di sicurezza previste, in quanto il sistema delle imprese si trova, ogni giorno che passa, sempre di piu’ in forte difficolta’. Di seguito il testo della lettera.

“Caro Presidente Zingaretti, viviamo tempi nei quali la vita di molti di noi e’ a rischio, in particolare quella di coloro che operano al massimo delle loro forze per salvaguardare la nostra salute. Purtuttavia non possiamo non pensare al domani e non solo alla fase 2, ma ancora di piu’ alla fase 3, che nessuno di noi sa come sara’. Se la fase 3 non sara’ quella del ritorno alla normalita’, allora dobbiamo dirci che probabilmente nulla sara’ piu’ come prima. Le esigenze legate alla prevenzione del ripetersi di eventi come quello che stiamo vivendo, ma ancora di piu’ il cambiamento nelle relazioni sociali e di vicinanza intervenuti, avranno reso la nostra una societa’ diversa da quella che conosciamo. Se cosi’ sara’, allora dobbiamo porci la domanda di come questa trasformazione influira’ sul nostro sistema economico. Solo per fare un esempio, chi saranno i turisti del 2021? Cosa si aspettano per tornare nel nostro Paese? Quanti saranno? Domande come queste ci anticipano il timore che molte imprese non avranno piu’ ragioni economiche di esistere”.

“Il distanziamento sociale rendera’ semplicemente non economico riaprire. Le nostre aziende invece vogliono riaprire ed e’ a te, nella veste di Presidente della Regione Lazio, ma anche di azionista importante del Governo, che indirizziamo questo nostro appello. Non e’ il ‘dio denaro’ che ci spinge, come impropriamente qualcuno ha detto, ma il timore che le nostre creature, le aziende, non ce la facciano a sopravvivere se non riapriamo e le ‘camere di rianimazione’ non saranno sufficienti a tenerle in vita. Le nostre imprese assicurano il lavoro a migliaia di persone e, se dovessero chiudere, queste ultime non potranno che vivere di sussidi.”

“Il Governo sembra inoltre non aver capito sufficientemente la drammaticita’ della situazione delle aziende. Non abbiamo chiesto e deciso noi la chiusura delle nostre attivita’. È stato il Governo che ce lo ha imposto per ragioni di salute pubblica. Il Governo non puo’ pensare di risolvere i problemi derivanti da questa pandemia alle piccole e medie imprese con finanziamenti da restituire che andranno ad indebitarci ulteriormente. Finanziamenti costosi e con tempi incompatibili. Cosi’ come noi assicuriamo le nostre aziende dagli eventi catastrofici, il Governo non deve sfuggire al ruolo di ‘assicuratore’ della nostra sicurezza e non corrisponderci il ‘rimborso’ dei danni subiti. Abbiamo pagato le imposte per assicurare la nostra sicurezza. Adesso lo Stato che ha percepito i nostri danari ha la possibilita’ di restituirceli a titolo di indennizzo. Noi siamo pronti, caro Presidente, a riprendere le nostre attivita’ adottando tutte le misure di sicurezza previste, ma dovete lasciarci riaprire il prima possibile”, conclude Rossignoli.