Federsanità Anci Lazio e Unimi, al via percorso formazione

Roma – “Al via oggi 29 marzo il progetto formativo ‘Organizzare e gestire la piattaforma ambulatoriale delle aziende sanitarie’ promosso da School of Management – Università Statale di Milano in collaborazione con Federsanità. I lavori, che si svolgeranno presso la Sala Folchi dell’AO San Giovanni Addolorata di Roma, rilascerà 42 crediti ECM ed è riservato in particolare alle Aziende sanitarie associate a Federsanità Anci Lazio”, si legge nella nota diffusa da Federsanità.

“Obiettivo del corso, suddiviso in 4 giornate- spiega il comunicato- è quello di trasmettere approcci, logiche e strumenti di Operations Management specifici per la gestione delle attività ambulatoriali, attraverso una sequenza di attività: lezioni frontali, attività individuali, attività di gruppo e socializzazione plenaria dei risultati”.

“Lo scopo- ha spiegato la presidente Federsanità, Tiziana Frittelli- è favorire un ‘learning in action’ che sviluppi la capacità dei partecipanti di portare avanti i progetti di innovazione sulle operations della piattaforma ambulatoriale”.

“Il percorso formativo- aggiunge Federsanità- ruoterà attorno a tre sessioni tematiche: l’approfondimento delle tecniche per progettare il servizio, le prestazioni ambulatoriale, e per trasformarla in una patient experience di qualità rispetto alle attese del paziente-cliente; l’inquadramento generale sulla gestione delle operations nelle aziende sanitarie e presentazione di una metodologia di analisi per la diagnosi dei problemi legati alla gestione delle attività ambulatoriali; l’approfondimento degli strumenti e tecniche per fare gestione operativa delle attività ambulatoriali e per costruire progetti di innovazione e trasformazione ‘su misura’ per la azienda associate a Federsanità Anci Lazio”.

“In particolare il 29 marzo la lezione sarà a cura del professor Federico Lega. Il tema è introduzione e struttura del corso. Fondamenta per progettare il servizio. La formula di servizio e gli strumenti tecnici per per progettare la prestazione secondo la prospettiva della patient experience e quella del patient journey. Come analizzare e progettare l’esperienza, le opportunità che sono insite nella tecnologia, lo skill mix e task shifting, il disegno del portafoglio dei contenuti del servizio”.

“Si prosegue il 6 e 7 aprile- si legge ancora- con la professoressa Matilde Rosso. Tema: progettare, organizzare e gestire l’attività ambulatoriale. Le leve del service management. Il ‘prodotto’, gli elementi core e peripherals: i professionisti, i regimi di erogazione e le tariffe, la comunicazione e il marketing, i canali di accesso, le modalità di prenotazione, l’accoglienza e il percorso del paziente. I fattori di successo e casi studio.”

“La gestione operativa della piattaforma ambulatoriale. Definizione e possibili declinazioni organizzative. Modello logistico e gestione degli spazi. Brevi cenni sui requisiti di accreditamento. La gestione dei tempi di attesa: piano di governo dei tempi di attesa, gestione delle agende e analisi domanda-offerta, leve gestionali. Strumenti di rendicontazione e monitoraggio”.

“Giornata finale il prossimo 27 aprile in cui i due docenti affronteranno i temi: Libera professione e la rivoluzione tecnologica. Logiche buone pratiche per organizzare ‘l’area commerciale’ dell’azienda sanitaria. Questioni organizzative e contrattuali.”

“E la rivoluzione tecnologica: opportunità e possibilità per migliorare l’accessibilità, la fruibilità del servizio ed il customer relationship management. Il collegamento con la gestione operativa aziendale. L’operations management nelle aziende sanitarie, e la gestione della piattaforma ambulatoriale nel quadro più ampio degli sviluppi organizzativi aziendali”. (Agenzia Dire)