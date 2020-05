Ferrara: Pelonzi pensi ai suoi candidati, M5S non lo riguarda

Roma – “Antongiulio Pelonzi, capogruppo del Pd mette il becco in cose che non lo riguardano e non pensa ai candidati suoi. È come il prezzemolo e te lo ritrovi dappertutto. Sono tutti bravi a fare i cuochi con gli ingredienti degli altri. Invece di pensare alla sindaca di Roma e al suo futuro rifletta sul passato che li ha visti protagonisti nel distruggere la citta’. Non ci provino nemmeno a trovare una ricetta per Roma. Ai romani non interessa piu’ la cucina di bassa qualita’ e i cuochi che bruciano padelle. Per usare le parole di Cannavacciuolo direi: Pelonzi togliti il grembiule e esci da Masterchef”. Lo scrive su Facebook il consigliere capitolino del M5S, Paolo Ferrara.