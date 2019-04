Ferrara: Salvini più che Batman sembra Willy il coyote

Roma – “Il ministro degli Interni, Matteo Salvini oggi ha raggiunto il massimo della propaganda. Per fortuna che gli vogliamo bene. Vero che siamo in campagna elettorale ma definirsi Batman per aver dato 136 poliziotti a Roma sembrerebbe farlo peccare appena appena di presunzione. Roma ha poco meno di 3 milioni di abitanti, per la precisione 2.873.000, che se li dividiamo per 136 trasforma Salvini, piu’ che in un supereroe, in Willy il coyote. Matte’, mo stiamo tutti piu’ sicuri. #MatteoPuoiFareDiPiu'”. Lo scrive su Facebook il consigliere capitolino del M5S, Paolo Ferrara.