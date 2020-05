Ferrara: vergognatevi, Pd contro Mercato Sociale

Roma – “Vergognatevi. Mentre le persone in questo momento portano le buste piene di spesa al ‘Mercato Sociale’, voi siete contro i poveri e lo dimostrate con i fatti. Il Partito democratico chiede il ritiro del progetto del ‘Supermercato dei piu’ deboli’, uno strumento che, senza chiedere nulla a nessuno e a costo zero per l’amministrazione, sfama le persone bisognose”. Lo scrive su Facebook il consigliere capitolino del M5S, Paolo Ferrara. “Un progetto che su base volontaria offre anche la possibilita’ di dare una mano con piccoli lavori socialmente utili riconsegnando la dignita’ alle persone. Vergognatevi. Qualcosa che non era mai stata fatta prima. Vergognatevi- prosegue Ferrara- In un momento come questo dove la poverta’ aumenta a causa di questo brutto virus voi non trovate altro da fare che prendervela con i piu’ deboli. Vergognatevi. Vergognatevi. Vergognatevi”.