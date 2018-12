Ferro: evitare a nostri militari umiliazione rifacimento strade Capitale

Roma – “L’emendamento alla manovra che prevede di inviare a Roma il Genio Militare per risolvere il problema del manto stradale oltre ad essere una decisione senza senso e che umilia i nostri uomini e le nostre donne in divisa, smentisce di fatto quanto sostenuto dallo stesso Beppe Grillo che in un video divenuto virale anche per la sua comicita’ e la sua assurdita’, solo 5 mesi fa raccontava come nella Capitale non ci fosse un vero problema buche”. Lo dichiara Wanda Ferro, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Difesa.

“Oggi- conclude il deputato di Fdi- per risolvere questo problema che per il leader grillino solo poco tempo fa non esisteva o che evidentemente e’ sopraggiunto ora con la Raggi sindaco, si vuole addirittura scomodare l’Esercito italiano che, lo ricordiamo, ha si’ tra i suoi compiti primari la difesa del suolo italiano ma non quella del suo rifacimento”.

“Chi ha pensato a questa follia ci ripensi immediatamente e non umili ulteriormente i nostri militari gia’ messi a dura prova dal turn over, da stipendi bassi e da sacrifici che solo chi indossa la divisa puo’ sopportare”.