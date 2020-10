Festa del Cinema, Pugliese: per la prima volta in case rifugio Lazio

Roma – “La Festa del Cinema di Roma entra nelle Case rifugio della Regione Lazio. Per la prima volta infatti, le donne vittime di violenza ospiti delle Case rifugio potranno vedere gratuitamente i film trasmessi in anteprima durante la Festa del Cinema di Roma. In quegli stessi luoghi, le Case, dove trovano riparo dalla violenza maschile e cercano, spesso con figlie e figli, di ricostruire la propria identita’ e autonomia. Stare ‘dallapartedonne’ significa anche questo. Cosi’ che il cinema, con tutta la sua gamma di emozioni, diventi un elemento di crescita e di raccordo con tutti i soggetti della nostra societa’. Buona Festa del Cinema a tutte e a tutti. #maisole”. Cosi’, in un post su Fb, l’assessora alle pari opportunita’ della Regione Lazio, Giovanna Pugliese.