FI Giovani Roma: 5-6 ottobre contro proposte Ministro Fioramonti ‘Una merendina contro le Tasse’

Roma – Davide Bordoni – Simone Leoni (Forza Italia):

Una merendina val bene una protesta. Per un Governo che ha cercato di speculare anche sulle merendine, cercando di intestarsi al merito un provvedimento senza capo ne coda, Noi Giovani di Forza Italia Roma rispondiamo al ministro dell’Istruzione usando la stessa moneta croccante. Una merendina contro le Tasse – dichiara Simone Leoni Coordinatore di Forza Italia Giovani Roma – è la protesta che porteremo in piazza sabato 5 e domenica 6 Ottobre dalle ore 14 alle ore 18 in Largo dei Lombardi e Largo Argentina a Roma. Contro un ministro che antepone le riforme serie per la scuola alla demagogia delle merendine, dei crocefissi rimossi e che iscrive i propri figli alla scuola inglese. Contro un governo che vuole imporci a forza di tasse come spendere i nostri soldi, come viaggiare e perfino cosa mangiare, questo weekend saremo tutti in piazza perché in tempo di proibizionismo regalare delle pericolosissime merendine sarà l’occasione per sorride in viso a coloro che pretendono di governarci ma anche per riflettere e ragionare su che senso vogliamo dare alla nostra Scuola. Si inizia a protestare – aggiunge Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina – partendo dal Governo questo sabato con i Giovani di Forza Italia Roma e poi il 12 Ottobre prepareremo il nostro saluto alla Sindaca Raggi con la raccolta firme chiedendo le sue dimissioni per riportare il buon senso a Roma. Chi guida la Capitale sembra avere poche idee e molto confuse su quale sia il dovere di un’Amministrazione.