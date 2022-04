FI, Giro: adesso Zingaretti vuole termovalorizzatore

Roma – “Sono amico personale di Nicola (Zingaretti) e gli voglio un gran bene. Ma quando lo sento elogiare la scelta di Gualtieri per un termovalorizzatore mi viene un po dà ridere. Nel piano rifiuti regionale del Lazio, approvato un anno fa (non un secolo fa) da Zingaretti, sono stati cancellati i termovalorizzatori gravando tutto su quello di Frosinone.”

“E alla ex sindaca Raggi la Regione di Zingaretti minacciava ogni giorno il commissariamento sulla gestione dei rifiuti se non apriva una grande buca ovvero una bella discarica. Addirittura Zingaretti ha imposto un subAto Roma (contro ciò che prevedeva il decreto legislativo 152/2006 del governo) per costringere la Capitale a fare una discarica”. Lo dichiara in una nota il senatore Francesco Giro con doppia tessera FI-Lega. (Agenzia Dire)