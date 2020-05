FI: poliambulatorio Cesano va riaperto con ingressi contingentati

Roma – “Sono trascorsi oltre venti giorni dall’inizio della Fase 2 dell’emergenza e il poliambulatorio di Cesano e’ ancora chiuso. Abbiamo appreso da recente comunicazione del direttore generale Asl Roma1 che la struttura di Cesano sara’ riattivata solo in uno step successivo perche’ la configurazione logistica dei locali non e’ idonea al distanziamento sociale. Siamo consapevoli della problematica legata alla superficie ridotta di alcuni locali, come la sala d’attesa, tuttavia si potrebbe superare la difficolta’ disponendo ingressi al pubblico contingentati e su appuntamento. Per questo abbiamo presentato un documento di Consiglio del Municipio Roma XV per sollecitare Asl Roma 1 e Regione Lazio ad intervenire con urgenza per la riapertura della struttura sanitaria di Cesano. Non e’ tollerabile che i cittadini della periferia continuino a subire disservizi”. E’ quanto dichiara in una nota Giuseppe Mocci, consigliere Forza Italia in Municipio XV.