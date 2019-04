FI: preoccupati da inefficienza giunta Raggi, sindaca se ne deve andare

Roma – I giovani di Forza Italia, assieme a numerosi dirigenti del partito hanno protestato questa mattina contro l’inefficienza della giunta Raggi. In particolare nel mirino di Forza Italia la chiusura della metropolitana di Piazza della Repubblica che dura da mesi, per lavori a una scala mobile. Successivamente sono rimaste paralizzate le stazioni della metro di Piazza Barberini e di Piazza di Spagna. Chiusure ad intermittenza si sono registrate anche al capolinea di Anagnina e in altre stazioni. Hanno partecipato alla protesta il coordinatore romano di Forza Italia Davide Bordoni, il senatore Maurizio Gasparri, l’onorevole Paolo Barelli ed altri dirigenti e militanti del partito. Lo scrive in una nota Forza Italia, coordinamento di Roma.

“L’inefficienza della Raggi ha raggiunto vette inaudite- hanno affermato gli esponenti di Forza Italia nel corso della protesta- Vogliamo denunciare questa paralisi della stazione della metropolitana che sta causando gravi danni al commercio delle zone interessate, con la chiusura di numerose attivita’ commerciali. Anche i turisti e i pendolari, che si recano in centro per visitare i luoghi piu’ importanti della Capitale o per svolgere il loro lavoro sono gravemente danneggiati. È inimmaginabile che una paralisi di questo tipo si protragga per mesi e mesi” -spiega FI-.

“La Raggi voleva realizzare delle funivie ha invece chiuso la metropolitana. Si tratta di una ulteriore conferma della totale inefficienza di una amministrazione che sotto il profilo morale e’ travolta dagli scandali e che ha paralizzato ogni settore della vita capitolina. Parchi abbandonati, topi che dilagano, trasporto paralizzato, autobus che vanno a fuoco, metropolitana di fatto soppressa in zone vitali della citta’. La Raggi se ne deve andare Italia e porteremo la nostra protesta anche nei quartieri di periferia dove l’emergenza rom e l’emergenza sicurezza hanno raggiunto livelli preoccupanti. Abbiamo espresso in queste ore anche al Prefetto di Roma, dottoressa Basilone, la nostra preoccupazione e continueremo a portare la nostra voce e la nostra presenza in tutti i territori della Capitale”.