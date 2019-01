FI: spostare domenica ecologica per concomitanza ricordo Foibe

Roma – “Il Campidoglio avrebbe fissato per domenica 10 febbraio prossimo la giornata ecologica, proprio il giorno in cui si ricorda la tragedia delle vittime delle foibe. Auspichiamo che questa amministrazione dimostri maggior sensibilita’ su tale questione ed effettui un passo indietro, spostando lo stop alla circolazione ad un’altra data”.

“La Giunta dovrebbe essere piu’ attenta a simili argomenti, visto che il Giorno del ricordo e’ istituito da una legge dello Stato, percio’ ribadiamo la necessita’ che il Comune ponga rimedio quanto prima a questa svista”. Cosi’ in un comunicato i capigruppo di Forza Italia in Regione Lazio e in Campidoglio Antonello Aurigemma e Davide Bordoni.