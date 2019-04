Roma – “Lo Stato e’ dalla parte di Simone, le istituzioni sono con te, io sono con te. A Torre Maura non e’ un problema di rom, ma il problema e’ riuscire a far risollevare il quartiere e dargli speranza. Attaccare le minoranze, i piu’ deboli, per la Repubblica italiana e’ sempre sbagliato”. Lo ha detto Roberto Fico a RaiNews24 da Perugia sui fatti di Torre Maura.