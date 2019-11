Roma – Imbrattare le targhe di largo Nella Mortara e via Mario Carrara intitolate a chi ha combattuto il fascismo e’ “Un atto vile, vergognoso, a cui reagire subito. Per ribadire un netto no all’odio e all’antisemitismo”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico condividendo anche il post della sindaca di Roma Virgina Raggi.