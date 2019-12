Fiepet-Confesercenti: attivata tardivamente navetta a Barberini

Roma – “Dopo 9 mesi di chiusura della stazione metro Barberini l’Amministrazione capitolina ha pensato – solo ieri – di attivare una linea bus navetta ‘Termini-Chigi-Barberini-Termini’. Colpisce la ‘fulminante lentezza’ con cui il Comune sia intervenuto, una toppa che non risparmia ne’ commercianti ne’ turisti ancora grandemente falcidiati da un disservizio pubblico che si continua a protrarre senza certezza di una data per la riapertura.”

“Comico, poi, scoprire che a Roma – citta’ con il maggior numero di turisti e con il Colosseo considerato il monumento piu’ visitato al mondo tanto da battere anche il Louvre – l’annuncio della navetta compaia solo in lingua italiana e in dischi informativi appesi alle fermate dei bus ma non sulle 4 uscite della fermata Barberini dove invece sarebbe necessario. Cara sindaca Raggi la navetta sostitutiva – peraltro attivata tardivamente – cosi’ com’e’ rappresenta solo una grande farsa, una beffa per la Capitale d’Italia”. E’ quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti.