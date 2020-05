Fiepet-Confesercenti: incontro con Forze Ordine per fase due

Roma – “Oggi pomeriggio come Fiepet-Confesercenti abbiamo organizzato un incontro per fare chiarezza, insieme ad una rappresentanza degli esercenti e al presidente Valter Giammaria, sulle linee guida che i pubblici esercizi dovranno rispettare per poter lavorare in sicurezza sanitaria in questa fase 2. Un incontro molto proficuo, alla presenza anche del Dott. Mastrapasqua dirigente del commissariato della Polizia di Stato ‘Sezione Prati’ e del Dott. Marcucci del ‘Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale’, che ha fatto chiarezza su alcuni temi come i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e la gestione della formazione, necessaria, per affrontare il Covid-19. Un momento utile anche per fare il punto con gli esercenti su questo primissimo avvio della fase 2, temi su cui non mancheremo di tornare anche nelle prossime settimane”. E’ quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti.