Fiepet: Raggi deve differire pagamento Cosap e ridurre Tari

Roma – “I provvedimenti del Governo recentemente intervenuti in materia di contenimento dell’emergenza Coronavirus hanno previsto la sospensione delle attivita’ di servizi di ristorazione/somministrazione – tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie – salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari.”

“A oggi, di fatto, non abbiamo notizia di provvedimenti statali che intervengano, dando sostegno alle imprese, sul tema dei versamenti inerenti la produzione di rifiuti per le medesime attivita’, per il periodo di sospensione, oltre che dei versamenti relativi all’occupazione del suolo pubblico da parte degli operatori delle categorie interessate, le cui attivita’ sono state chiuse o sospese. Come Fiepet-Confesercenti abbiamo scritto una lettera alla sindaca Raggi perche’ riteniamo utile e responsabile un provvedimento che, in assenza di produzione di rifiuti, riduca proporzionalmente i prelievi della Tari, Tarsu e Tares in relazione al periodo di mancata utilizzazione dei suddetti spazi ed aree pubblici”. E’ quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente di Fiepet-Confesercenti.

“Il solo differimento del pagamento non rappresenta una concreta misura di sostegno alle imprese, per essere davvero incisivi serve un taglio. Inoltre- aggiunge- riteniamo che le scadenze per il pagamento della tassa, Tosap, o del canone per l’occupazione di spazi e aree pubblici, Cosap, qualora coincidenti con il periodo di mancato esercizio dell’attivita’, debbano essere prorogate a date successive alla fine dell’emergenza, come d’altronde il Governo sta prevedendo per il pagamento dei tributi erariali statali e di quanto dovuto per la contribuzione previdenziale e assistenziale”.