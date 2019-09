Figliomeni: ancora ritardi su bilancio Ama, forse a ottobre

Roma – “Nella odierna commissione Trasparenza abbiamo ascoltato l’amministratore delegato di Ama Longoni e il direttore generale di Roma Capitale Giampaoletti dai quali abbiamo appreso che il bilancio dell’azienda dei rifiuti 2017 forse sara’ approvato dal Comune ad ottobre, a distanza di due anni, ma sul quale incidera’ la svalutazione del Centro Carni per oltre cento milioni di euro. Cio’ potrebbe determinare, da parte delle banche, un possibile stop o diminuzione delle linee di credito che Ama avrebbe potuto richiedere per fornire maggiori servizi alla citta’ quali per esempio degli interventi urgenti atti ad evitare il continuo mancato spazzamento delle strade con conseguente ostruzione delle caditoie che causa molti allagamenti. Dopo che in commissione si e’ dibattuto ampiamente sul tema dei rifiuti, ho denunciato per l’ennesima volta la vergogna dei cimiteri romani, insistendo sulla necessita’ di implementare i forni per cremare le salme, di ampliare il cimitero Laurentino essendo saturo e che potrebbe chiudere a breve, di provvedere alle manutenzioni straordinarie specie al Verano e a Prima Porta”. Cosi’ in un comunicato Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina.