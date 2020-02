Figliomeni: bilancio disastroso Ama è colpa di Raggi

Roma – “Situazione Ama in grave criticita’, con conti in rosso e perdite intorno ai 90 milioni di euro. Il progetto di bilancio 2017 presentato, per la cui approvazione bisognera’ attendere ancora un mese, si palesa subito con non poche lacune. Ovviamente con i conti in rosso, Ama si ritrova con meno fondi per gli investimenti, basti pensare a tutti quegli strumenti fondamentali quali camion per raccogliere l’immondizia e impianti di trattamento, per migliorare la raccolta dei rifiuti diventata a Roma una nota dolente.”

“Due sono gli aspetti principali controversi di questo bilancio, che noi gia’ da tempo stiamo denunciando, ovvero i famigerati 18 milioni di euro di crediti cimiteriali, grana non da poco con annesse indagini della Corte dei Conti, cifra che la partecipata finora ha preteso dall’Amministrazione, mai corrisposta, che ora e’ stata iscritta in un fondo di svalutazione crediti, mettendoli a bilancio a un euro ma aprendo un arbitrato che dovra’ decidere se questi fondi sono dovuti.”

“Altra grana e’ la valutazione del Centro Carni, che secondo l’attuale gestione non supera i 30 milioni contro i 100 previsti dagli amministratori precedenti, licenziati o costretti alle dimissioni dalla Giunta pentastellata. I veri responsabili di questa situazione Ama sono il Sindaco Raggi e la sua amministrazione a guida M5s, che nel tempo invece di risolvere le grandi criticita’ presenti in questo settore, si sono limitati a cambiare continuamente i consigli di amministrazione non allineati con le loro scelte ottuse.”

“E mancano ancora l’approvazione dei bilanci 2018 e 2019 e con tre bilanci negativi l’Ama rischia di dover rinunciare a nuove assunzioni e a un serio progetto di investimenti. L’ennesima sconfitta grillina che pagheranno i cittadini”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina.