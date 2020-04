Figliomeni (FDI): Coronavirus, misure di sostegno a settore turistico

Roma – Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina, in una nota ha parlato dell’emergenza legata al settore turistico.

“Bisogna dare certezze a tutto l’indotto del settore turistico, dalle imprese ricettive a quelle balneari, prevedendo una ripresa graduale e adeguando le attività in questione con tutte le eventuali misure di distanziamento sociale. Abbiamo predisposto una mozione sulle misure di sostegno per le attività legate al settore balneare e alle iniziative volte al contenimento del contagio, perché la tutela della salute dei cittadini e’ il nostro interesse primario, ma non possiamo trascurare l’impatto dell’emergenza sanitaria sull’economia, in questo caso su quella turistica e balneare ormai alle porte, garantendo a tutti i cittadini di godere delle nostre belle spiagge laziali, per recuperare il benessere psico-fisico dopo mesi di isolamento, nel pieno rispetto delle misure sanitarie”.

“L’Amministrazione capitolina e la regione Lazio devono coinvolgere la categoria dei concessionari e degli operatori del settore per mettere in atto delle indicazioni chiare sui comportamenti da adottare nelle spiagge prevedendo degli interventi di sostegno sulle tariffe relative alle concessioni. La fase 2 in cui stiamo entrando e’ molto delicata, ma bisogna dare agli operatori i mezzi necessari per rispondere al meglio, attrezzando le spiagge con tutti i dispositivi utili, vedi sanificazioni delle spiagge e arredi, accessi a numero chiuso, dispositivi sanitari per i bagnini, per far partire il settore turistico balneare compensando il grave danno economico che subirà”.