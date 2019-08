Figliomeni: fermata Barberini chiusa e cittadini abbandonati

Roma – “Abbiamo audito in commissione Trasparenza i dirigenti di Atac i quali ci hanno informato che la stazione della metro Barberini non riaprira’ prima di novembre, salvo ulteriori ritardi che comunque sono imputabili all’azienda dei trasporti ed all’amministrazione comunale che e’ stata carente nelle attivita’ di manutenzione delle scale mobili. Purtroppo, come al solito, nessuno degli assessori della giunta Raggi si e’ degnato di presentarsi in commissione per confrontarsi con i tantissimi commercianti che stanno subendo danni ingenti, con alcuni che hanno chiuso le attivita’ e licenziato i lavoratori come e’ accaduto nei pressi di Repubblica. Come Fratelli d’Italia sollecitiamo ancora una volta il M5S che guida la citta’ ad attivarsi per la urgente riapertura della stazione Barberini mettendo in campo delle misure concrete a sostegno dei commercianti penalizzati, oltre che per non penalizzare ulteriormente cittadini e turisti nei loro spostamenti”. Cosi’ in un comunicato Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina.