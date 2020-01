Figliomeni-Gallucci: lavori scuola Stefanelli in grave ritardo

Roma – “In merito ai gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori del solaio nella scuola “Paolo Stefanelli” di via Pestalozzi, con interdizione del secondo piano, delle scale e della biblioteca, dobbiamo ancora una volta denunciare l’immobilismo della Raggi e del presidente del 14 municipio Campagna che nulla hanno fatto per cercare di accelerare l’iter burocratico e far riaprire la parte di struttura in modo che il personale scolastico e soprattutto gli alunni possano usufruire appieno degli spazi scolastici senza pregiudizio dei percorsi formativi.”

“Eppure come Fratelli d’Italia eravamo gia’ intervenuti nello scorso mese di luglio con una specifica interrogazione e successivamente ai primi di dicembre con una dettagliata richiesta di accesso agli atti, provvedimenti ad oggi ancora purtroppo rimasti senza adeguato riscontro per l’incapacita’ gestionale dei 5 Stelle che, tra l’altro, non si sono minimamente preoccupati di dare le necessarie informazioni alle famiglie ed ai docenti.”

“Abbiamo nuovamente predisposto una ulteriore nota per sollecitare l’amministrazione a guida grillina di attivarsi per accelerare le procedure e quindi cercare di evitare di aggravare i disagi ai ragazzi ed al personale scolastico, confidando che Raggi e Campagna prendano atto dei loro fallimenti lasciando spazio a persone capaci e competenti”. Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea Capitolina e Mauro Gallucci, delegato per la protezione civile Fd’I Roma.