Figliomeni-Gallucci: presa in giro Raggi su pulizia scuole

Roma – “La nota inviata dall’assessore comunale alla Scuola Veronica Mammi’ a tutti i municipi e alle scuole con cui, citando il decreto legge del Governo, si invitano i dirigenti scolastici a provvedere alle pulizie prima del rientro in classe degli alunni, e’ l’ennesima presa in giro dell’amministrazione Raggi che fa il paio con il provvedimento del governo Pd/M5s. Un vero e proprio pasticcio creato da un manipolo di incapaci, bravi soltanto a scaricare su altri le proprie responsabilita’ mentre, invece, sono sempre in prima fila quando si tratta di annunciare misure, peraltro inesistenti o insufficienti, e prendere applausi con le telecamere al seguito.”

“Questi geni della politica devono spiegarci come fanno i dirigenti scolastici ad effettuare le sanificazioni quando non c’e’ neppure il personale adeguato e munito dei dispositivi di protezione quali mascherine, guanti, gel e tutto l’occorrente che e’ introvabile. Senza considerare tra l’altro che, anche se ci fossero dei fondi ministeriali peraltro assolutamente insufficienti, non ci sono i tempi e la concreta disponibilita’ economica per poter attivare le varie procedure. Raggi e Mammi’ escano dal virtuale, la realta’ e’ ben diversa e studenti e operatori del settore scolastico meritano il dovuto rispetto”. Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni vicepresidente dell’Assemblea capitolina e Mauro Gallucci delegato Fdi Roma alla Protezione civile.