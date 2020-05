Figliomeni: Governo deve ascoltare protesta Avvocati Roma

Roma – “Sono solidale con i colleghi avvocati che stamattina sotto la pioggia battente hanno organizzato una significativa protesta a piazza Cavour, sede della Cassazione e del Consiglio dell’Ordine, gettando i propri strumenti di lavoro, ossia i codici, davanti al “palazzaccio”, per chiedere la riapertura immediata e in sicurezza dei tribunali.”

“Dopo anni in cui la giustizia e’ stata totalmente trascurata, con i cittadini che spesso aspettano anche decenni per vedere tutelati i propri diritti, riteniamo che si sia ampiamente superato il limite della decenza considerando anche che c’e’ quella parte della magistratura politicizzata che pensa alle proprie carriere e ad abbattere gli avversari politici piuttosto che ad amministrare celermente la giustizia. Per non parlare di alcuni recenti inaccettabili provvedimenti che penalizzano i cittadini e sono umilianti per gli avvocati.”

“Crediamo che il Ministro Bonafede sia totalmente inadeguato per il ruolo che ricopre e che ci debba essere immediatamente un dibattito parlamentare serio, che da una parte preveda lo stanziamento delle risorse necessarie e che dall’altra restituisca dignita’ alla professione forense cosi’ vergognosamente abbandonata, specie negli ultimi anni”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina.