Figliomeni: grazie a forze ordine per aver fermato escalation rapine in farmacie

Roma – “Rivolgo un sincero ringraziamento alle forze dell’ordine, ed in particolare ai Carabinieri della compagnia Casilina, per l’arresto dei due malviventi autori di numerose rapine nelle farmacie, specie nel quadrante Est della citta’, e cio’ in accoglimento delle nostre numerose richieste formalizzate con appositi atti”.

“Nello scorso mese di gennaio, infatti, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni da farmacisti, avevamo presentato dettagliate interrogazioni e note al prefetto, al questore, al comandante provinciale dei Carabinieri oltre che ai presidi locali delle forze dell’ordine, denunciando l’escalation dei furti e rapine nelle farmacie e chiedendo maggiore protezione per i lavoratori ed i clienti” -spiega Figliomeni-. “Attendiamo adesso che anche il sindaco Raggi, invece di brigare nei palazzi del Campidoglio, si faccia promotore di adeguate iniziative di tutela, specie delle farmacie situate in zone periferiche della citta’, provvedendo a far effettuare i controlli da parte della Polizia municipale e dotare il territorio di maggiori servizi”. Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Assemblea capitolina.