Figliomeni: grazie Polizia Locale per intervento antiabusivismo mercato Togliatti

Roma – “Siamo molto soddisfatti e ringraziamo per l’incisivo servizio di prevenzione che il comandante generale della Polizia Locale Tonino Di Maggio ha disposto ieri mattina in via Gino Severini e nelle pertinenze del mercato domenicale di Porta Portese Est impedendo ai rom di continuare a farla da padroni ed esporre le loro mercanzie che nella migliore delle ipotesi provengono dai cassonetti e negli altri casi sono oggetto di furti”.

“Nelle scorse settimane avevamo sollecitato con varie richieste le Forze dell’Ordine e il comandante dei Vigili chiedendo di stroncare il fenomeno dell’abusivismo commerciale che ogni domenica i rom da tempo mettono in atto pregiudicando gli operatori commerciali regolari gia’ gravemente danneggiati dall’immobilismo dell’Amministrazione a guida 5 Stelle che, chiudendo anche il parcheggio nello square centrale, sta mandando sul lastrico centinaia di famiglie”.

“E spiace il totale disinteresse del presidente grillino Boccuzzi che anche lo scorso venerdi’ in occasione del convegno sulla sicurezza che si e’ svolto a Centocelle si e’ dimostrato una istituzione inutile ed incapace di rispondere alle legittime richieste della presidente della A.G.S. Marisa Tancredi”.

“Come Fratelli d’Italia auspichiamo che l’intervento di prevenzione venga ripetuto anche nelle prossime domeniche e confidiamo che ci possa essere un affiancamento delle forze di polizia in modo soprattutto da stroncare il fenomeno della ricettazione cosi’ come denunciato dalla presidente degli operatori mercatali”. Cosi’ in un comunicato Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.