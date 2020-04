Figliomeni: in fase 2 criticità imprese

Roma – “I danni subiti dalle imprese a causa della pandemia da Coronavirus sono ancora da quantificare in quanto in continua crescita. La grave crisi economica che le imprese e tutto il settore del commercio stanno vivendo impongono alle Istituzioni nazionali, regionali e territoriali delle azioni mirate di sostegno economico alle tante realta’ imprenditoriali di ogni settore, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria in grado di veicolare scelte mirate a sostegno dell’indotto.”

“L’economia e’ in ginocchio e riceviamo molte segnalazioni di piccoli e medi imprenditori che sono disperati e confidano in un aiuto economico per le sanificazioni che purtroppo hanno prezzi stellari. I settori in affanno sono molteplici, basti pensare ad attivita’ come gelaterie, rosticcerie, elettronica, impiantisti e su diversi abbiamo presentato degli atti in Campidoglio, dalle palestre agli artigiani, dai commercianti al dettaglio ai centri estetici e parrucchieri, dal settore turistico con agenzie e guide a quello delle tolette per animali per passare al settore balneare, che otre a non riaprire i battenti dovranno licenziare i propri dipendenti.”

“Tra l’altro non dobbiamo dimenticare che le attivita’ commerciali e artigianali, sebbene restino chiuse, non possono contare su sospensioni di pagamento perche’ per i canoni di locazione il decreto Cura Italia non prevede espliciti aiuti. La situazione e’ drammatica ma al Governo nessuno sembra curarsene, a parte tante belle paroline, e intanto i fatturati sono giu’ del 90% circa, con costi di gestione che continuano a correre e nessun beneficio fiscale su cui contare, al punto che si ipotizza che un negozio su tre non riaprira’ piu’ i battenti”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.