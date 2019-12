Figliomeni: M5S incapace, Roma allagata e abbandonata

Roma – “Non si puo’ porre freno ai cambiamenti climatici che stanno investendo l’Europa ma sicuramente adeguate misure di sicurezza possono porre rimedio alle tante criticita’ quali cedimenti, frane e allagamenti. Roma ne sa qualcosa. Dopo il nubifragio di ieri tutta la citta’ e’ andata in tilt, tra strade allagate, alberi caduti, tre stazioni metro Manzoni, Repubblica e Termini chiuse per allagamento, che sono il sintomo di una citta’ lasciata andare alla deriva per mancati lavori di manutenzione.”

“L’Amministrazione grillina e’ la prima responsabile di questa baraonda, tra caditoie dove le foglie non vengono rimosse da tempo immemore, alberi pericolanti non tagliati, buche non riparate che sono diventate voragini, una mancata adeguata mappatura di tutte le zone a rischio idrogeologico che causano smottamenti, tombini che non sono messi in sicurezza, la mancata rimozione di relitti e vegetazione incolta lungo il greto del Tevere, che dimostrano l’incapacita’ ormai manifesta del M5s a governare la Capitale.”

“Una citta’ normale avrebbe retto alla pioggia di questi giorni, ma una citta’ abbandonata purtroppo non e’ in grado di far fronte alle necessita’. Roma affonda a causa di questa cattiva amministrazione grillina sempre piu’ ripiegata su se stessa, ma si tratta soltanto di aspettare e tra breve anche il M5s sara’ risucchiato proprio da queste condizioni di abbandono di cui loro sono i primi artefici”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Assemblea capitolina.