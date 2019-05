Figliomeni: minibus vanto 5S solito flop, ennesimo disservizio

Roma – “Continua la parabola discendente dell’Atac, che tra ritardi e guasti dei mezzi, crea continui e ripetuti disagi alla cittadinanza. Questa mattina l’ennesimo problema, che questa volta ha interessato un minibus elettrico in servizio nel centro storico della linea 119 che, all’altezza di via del Corso, e’ andato a fuoco probabilmente per il malfunzionamento della batteria ausiliaria”. Cosi’ in un comunicato Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Questo avviene a distanza di pochi giorni quando sulla stessa linea 119, che si trovava a transitare su via Sistina, e’ successo un fatto analogo. Vorrei ricordare al sindaco Raggi e al dg di Atac Simioni, che i minibus elettrici tanto sbandierati come vanto dell’Amministrazione pentastellata si stanno rivelando il solito flop, e se pensiamo che dal 2017 ad oggi circa un centinaio di vetture sono state interessate da incendi, da quelli piu’ circoscritti a quelli piu’ distruttivi, questo dimostra se ci fossero ancora dei dubbi, l’incapacita’ del M5s a governare la citta’”.