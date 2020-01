Figliomeni: non si gioca sulla pelle delle persone

Roma – “Da tempo ci stiamo occupando dei fondi per disabili gravissimi che stanno creando molti problemi alle persone che convivono con questa realta’. Abbiamo denunciato con diverse note i ritardi dovuti alla consueta burocrazia elefantiaca che caratterizza la Regione di Zingaretti e il Comune della Raggi, che si stanno rimpallando le responsabilita’ dovute a loro medesimi. Ora questi fondi sembrerebbero sbloccati cosi’ da andare incontro a tutta quella sfera di utenti che stanno aspettando da tempo, a questo riguardo vigileremo se quanto dichiarato sara’ reale in tempi brevi o se ci troviamo di fronte alle solite bugie del Pd e del M5s, ai quali chiediamo in futuro una pianificazione attenta per coprire tutti i servizi dovuti alle persone con disabilita’ gravissime, che purtroppo sono state lasciate sole anche in questo caso”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina.