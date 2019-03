Figliomeni: nuovi rifacimenti stradali via Castani e piazza Gerani, cittadini stufi

Roma – “Via dei Castani e piazza dei Gerani a distanza di circa sei mesi, sono di nuovo interessate da lavori di rifacimento del manto stradale. I cittadini sono infuriati da questa situazione, in quanto tra transenne e deviazioni del traffico che investono automobilisti, motociclisti e cittadini che usufruiscono dei mezzi pubblici, la situazione e’ diventata insostenibile, visto anche che si paventa un progetto di pedonalizzazione a cui i residenti sono contrari”.

“Il solito spreco di denaro pubblico, visto che la stessa strada era gia’ stata interessata da lavori di rifacimento, che dimostrano come l’amministrazione pentastellata non sia in grado di programmare in maniera utile e di controllare i lavori di strade gia’ asfaltate, seppur eseguiti dalle societa’ dei pubblici servizi” -spiega il consigliere di FI-.

“Cio’ purtroppo crea disagio nei cittadini e nei commercianti in sofferenza per queste chiusure, con l’aggravio del fatto che al contrario altre strade di Centocelle e di altri quartieri di Roma, che necessiterebbero di rifacimenti strutturali causa buche sulla carreggiata e sui marciapiedi, aspettano da tempo i lavori di rimaneggiamento”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Assemblea capitolina.