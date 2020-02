Figliomeni: parchi e giochi per bambini abbandonati da M5S

Roma – “Sono anni che denunciamo la drammatica situazione in cui si trovano i parchi di Roma che, nella quasi totalita’, presentano una scarsissima manutenzione mentre i giochi per bambini sono rotti o vandalizzati per la mancanza di controlli oppure in moltissimi casi sono avvolti dall’erba alta visto che lo sfascio avviene molto di rado. In questi anni abbiamo presentato numerose proposte tra cui anche una delibera per far installare giochi inclusivi e rendere i parchi accessibili ma tale proposta, dopo aver ricevuto il parere favorevole di tutti gli uffici e di tutte le commissioni capitoline a guida 5 Stelle, e’ stata inopinatamente bocciata proprio dai grillini che in pratica hanno votato contro loro stessi.”

“Altra nota dolente sono anche i bandi di gara sulla manutenzione perche’, in assenza di una chiara guida politica, molto spesso sono emanati con notevole ritardo oppure vengono ritirati o bocciati dalla magistratura, con conseguente ritardo che si accumula. Come Fratelli d’Italia continueremo le battaglie a favore dei nostri bambini, cosi’ come abbiamo fatto in questi giorni facendo approvare una mozione per rendere inclusivo ed accessibile il parco di Tor Sapienza, cercando di attuare concretamente la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.