Figliomeni: per centri estivi e palestre troppi ritardi

Roma – “Dopo oltre tre mesi di lockdown i cittadini e le associazioni speravano che ci potesse essere una rapida ripresa delle attivita’ sportive che sappiamo quanto bene facciano al miglioramento della salute. Ancora oggi, invece, dobbiamo constatare gravissimi ritardi da parte di alcuni Municipi anche nella organizzazione dei centri estivi, in particolare il V e il II che sono amministrati dai 5 Stelle e dal Pd, che cercano di addossare ad altri la relativa colpa senza assumersene la responsabilita’ non ricordando che gli uffici rispondono ai relativi presidenti ed assessori che evidentemente non sono in grado di impartire le necessarie direttive.”

“In tutto cio’ chi ci rimette sono i bambini e l’utenza oltre che i lavoratori, con attivita’ che si sarebbero potute organizzare anche all’aperto nei parchi, attenuando il problema sanificazioni, se i grillini e la sinistra almeno avessero fatto tagliare l’erba che in molti casi supera i due metri. Le amministrazioni a guida 5Stelle e Pd accolgano le tante proposte dell’opposizione, specie sulla questione rimborso e riduzione canoni, ed ascoltino i suggerimenti provenienti dai rappresentanti degli Osservatori sportivi scolastici quanto ai rapporti con l’Ufficio scolastico regionale perche’ sono inaccettabili ulteriori ritardi”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina.