Figliomeni: per educatrici supplenti comunali più tutele

Roma – “Abbiamo raccolto, tramite il Consigliere Fdi del V Municipio Christian Belluzzo, il grido d’aiuto che ci giunge da un gruppo di educatrici supplenti con contratti giornalieri, degli asili nido di Roma Capitale che, con l’emergenza Coronavirus in atto, hanno visto interrotta la loro attivita’ quotidiana a causa della chiusura delle strutture. Stiamo parlando di persone che di punto in bianco hanno perso la loro unica piccola fonte di reddito, persone che ogni giorno hanno portato avanti il loro lavoro con i bambini con la massima professionalita’, ma che in questa fase emergenziale sono state tagliate fuori dalle Istituzioni.”

“Chiediamo al Sindaco Raggi di attivarsi per trovare una soluzione percorribile che possa andare incontro alle esigenze di queste persone, preziose per la cura dei nostri figli, che non possono veder ricadere sulle loro spalle le conseguenze di questa emergenza sanitaria che, oltre a mietere molte vittime, sta causando un baratro economico per molte famiglie. Chiediamo provvedimenti concreti oltre che istituire un tavolo di concertazione per accogliere le istanze di queste educatrici, nell’attesa di poter tornare alla normalita’, che purtroppo sembra ancora lontana”. Cosi’ in un comunicato Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina.