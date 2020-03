Figliomeni: per persone fragili vanno attivate forme sostegno

Roma – “L’epidemia da coronavirus sta mettendo a dura prova il nostro Paese e purtroppo in una fase di estrema criticita’ come questa, sono le fasce piu’ fragili quali anziani e disabili a risentirne maggiormente. I servizi assistenziali sono stati ridotti all’osso e tutte queste persone bisognose di cura e assistenza gia’ in condizioni di normalita’, stanno scontando sulla loro pelle questa situazione che si traduce nell’impossibilita’ di uscire di casa per fare la spesa, fare terapie, acquistare farmaci. Stiamo ricevendo a questo riguardo numerose segnalazioni da utenti che si trovano in questa situazione, per questo vanno assunti immediatamente degli adeguati provvedimenti per offrire un sostegno concreto”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, vicepresidente dell’Assemblea capitolina e responsabile di Fratelli d’Italia per le Politiche sociali.

“Abbiamo predisposto una mozione per chiedere al sindaco Raggi di attivarsi mediante gli uffici comunali competenti per realizzare un progetto che preveda, attraverso l’anagrafe delle persone fragili, ovvero persone con disabilita’ grave, malati senza assistenza, anziani soli, una rete di sostegno soprattutto in questo periodo emergenziale, per garantire sempre e comunque gli stessi livelli di sicurezza e aiuto a tutte le persone, a prescindere dalle loro capacita’ fisiche e cognitive”, conclude Figliomeni.