Figliomeni: prolungare Ztl fino alle 19 è danno per commercianti

Roma – “E’ in arrivo per il 7 dicembre, il prolungamento della Ztl fino alle ore 19, un provvedimento messo in piedi dalla Giunta grillina che fa gia’ discutere. L’aspetto preoccupante e’ che il progetto pilota che durera’ fino al 6 gennaio prossimo, potrebbe secondo le intenzioni grilline, restare in funzione addirittura con ulteriore prolungamento fino alle 20.00”.

“Una vera pazzia che non tiene conto di diversi fattori. A cominciare dal fatto che la fermata della Metro Barberini continua ad essere chiusa senza che l’Amministrazione pentastellata abbia messo a disposizione nuove linee di trasporto, aspetto che creera’ disagi per tutto il periodo natalizio”.

“Ma altri aspetti non secondari sono il colpo mortale che il M5s vuole regalare ai commercianti, che gia’ da tempo vivono un periodo di crisi dovuto al disagio economico, al punto che molte attivita’ storiche stanno chiudendo, senza tralasciare le esigenze dei cittadini che con l’allungamento dell’orario della Ztl avrebbero sempre maggiori difficolta’ a muoversi”.

L’ennesima trovata firmata M5s che i romani troveranno come regalo di Natale”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.