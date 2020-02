Figliomeni: Raggi deve chiarire su fondi sanificazione mezzi pubblici

Roma – “Il Coronavirus continua a propagarsi in Italia, solo nel Lazio oltre cento famiglie sono in quarantena. Da giorni stiamo lanciando l’allarme che anche su Roma siano presi provvedimenti dall’Amministrazione pentastellata, per tutelare anche i tanti cittadini che loro malgrado sono costretti a prendere i mezzi pubblici e lavorare con il pubblico, esponendosi a rischi infettivi. Ora finalmente il M5s, grazie alle nostre istanze, sembra essersi risvegliato dal consueto torpore che lo caratterizza, visto che ieri in aula Giulio Cesare la Raggi ha riferito sulla situazione del Coronavirus nella Capitale, annunciando pulizie straordinarie all’interno di stazioni e mezzi pubblici.”

“Una buona notizia ma il nostro dubbio e’ che sia il consueto spot pentastellato, infatti il Sindaco non e’ stato chiaro sull’aspetto dei fondi che dovranno essere utilizzati per la realizzazione di questi obiettivi. A questo riguardo abbiamo predisposto un accesso agli atti e una interrogazione per avere delucidazioni in merito ai fondi che verrebbero impiegati per materiali e personale straordinario, visto che soltanto la sanificazione degli autobus capitolini e’ di oltre duemila vetture e sono tanti i treni e le stazioni della metropolitana, un costo necessario ma non indifferente per le casse comunali”. Cosi’ in un comunicato Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.